Главврача больницы из Омской области наказали за нарушения при закупках медоборудования

СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-12T08:42:56+03:00

Главврача ЦРБ за нарушения оштрафовали на 25 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Прокуратура после проверки обнаружила нарушения при закупках медоборудования для Калачинской ЦРБ. В общей сложности в прошлом году было проведено конкурсов на 55 млн рублей.

По закону, социально ориентированному и малому бизнесу должно быть отдано не менее 15% всех контрактов. Но на деле таких поставщиков у больницы было менее 8% таких поставщиков.

– Межрайонной прокуратурой в отношении главного врача БУЗОО «Калачинская ЦРБ» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ (осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее предусмотренного законодательством), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Главврача ЦРБ за нарушения оштрафовали на 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU