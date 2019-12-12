Главврача больницы из Омской области наказали за нарушения при закупках медоборудования
Прокуратура после проверки обнаружила нарушения при закупках медоборудования для Калачинской ЦРБ. В общей сложности в прошлом году было проведено конкурсов на 55 млн рублей.
По закону, социально ориентированному и малому бизнесу должно быть отдано не менее 15% всех контрактов. Но на деле таких поставщиков у больницы было менее 8% таких поставщиков.
– Межрайонной прокуратурой в отношении главного врача БУЗОО «Калачинская ЦРБ» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ (осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее предусмотренного законодательством), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Главврача ЦРБ за нарушения оштрафовали на 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU