Омские щенки будут охранять зэков из Свердловской области

СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-12T08:13:49+03:00

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Омичи передали коллегам из ГУФСИН России по Свердловской области двух щенков немецкой овчарки. Малышам предстоит охранять заключенных и пополнить местный племенной питомник.

– Кинологи ГУФСИН выражают благодарность начальнику кинологической службы УФСИН России по Омской области подполковнику внутренней службы И. Красноперову, начальнику племенного питомника служебного собаководства ИК-8 УФСИН России по Омской области старшему лейтенанту внутренней службы Н. Каршенковой за оказание помощи в комплектовании племенного поголовья собак племенного питомника служебного собаководства КП-66 ГУФСИН России по Свердловской области, – рассказали в пресс-службе ГУСФИН России по Свердловской области.

Также сообщается, что в племенном питомнике свердловского ГУФСИН вырастили более 50 щенков, которые теперь служат в территориальных органах УИС Урала, Сибири и Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU