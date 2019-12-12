2019-12-12T08:02:51+03:00
Происшествия

Больше 30 омичей получили штрафы за экстремизм

Станислав МУХИН
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В региональном управлении ФСБ подвели итоги борьбы с экстремизмом. По данным силовиков, всего за год штрафы получили более 30 омичей. Но не все отделались только им. Самым громким делом по экстремизму стало нападение 19-летнего омича на прохожего неславянской внешности. Избить его сибиряк решил только из-за национальности оппонента. В итоге получил полтора года условно.

Самые частые случаи экстремизма - распространение экстремистских материалов или публичное демонстрирование нацистской атрибутики. По данным УФСБ, Омская область является лидером по количеству выявленных случаев экстремизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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