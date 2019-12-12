2019-12-12T07:58:15+03:00
Общество

В Омской области сельчан, истреблявших березы, приговорили в 2 годам условно

Кроме того, у них изъяли бензопилы, чтобы они не могли больше рубить лес
Анна МИКУЛА
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В Омской области сельчан, истреблявших березы, приговорили в 2 годам условно.В Омской области сельчан, истреблявших березы, приговорили в 2 годам условно.
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Двое жителей Любинского района занимались незаконной рубкой берез в местном лесничестве. В общей сложности они уничтожили 22 березы, причинив ущерб на сумму в 59 тысяч рублей.

Их судили по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц).

– Приговором суда им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год каждому., – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – В соответствии с судебным актом 2 бензопилы, являющиеся орудием преступления, конфискованы в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, что это далеко не единственный случай незаконной рубки леса в регионе. На днях, например, возбудили уголовное дело в отношении чиновников Большеуковского района, отправлявших древесину налево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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