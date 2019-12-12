В Омской области сельчан, истреблявших березы, приговорили в 2 годам условно
Двое жителей Любинского района занимались незаконной рубкой берез в местном лесничестве. В общей сложности они уничтожили 22 березы, причинив ущерб на сумму в 59 тысяч рублей.
Их судили по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц).
– Приговором суда им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год каждому., – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – В соответствии с судебным актом 2 бензопилы, являющиеся орудием преступления, конфискованы в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, что это далеко не единственный случай незаконной рубки леса в регионе. На днях, например, возбудили уголовное дело в отношении чиновников Большеуковского района, отправлявших древесину налево.
ИСТОЧНИК KP.RU