2019-12-12T07:37:02+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит перевозчика, автобус которого попал в ДТП с грузовиком

В результате происшествия пострадали 7 пассажиров
Анна МИКУЛА
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В результате аварии 7 пассажирам автобуса пришлось обратиться за помощью к медикам.В результате аварии 7 пассажирам автобуса пришлось обратиться за помощью к медикам.Фото: Сергей ГАПОН
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Серьезное ДТП случилось 9 декабря в центре Омска. Водитель маршрутки № 568 («ТК «Лента» – СНТ «Заря 2») выезжал с второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении грузовику и столкнулся с ним. Инцидент произошел на перекрестке 20 лет РККА и Шебалдина.

В результате аварии 7 пассажирам автобуса пришлось обратиться за помощью к медикам.

– В связи с этим прокуратурой области Западно-Сибирскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора поручено проведение в отношении перевозчика, осуществляющего деятельность на маршруте № 568 в Омске, внеплановой проверки, – сообщает пресс-служба областной прокуратура омской области. – В ходе проверки должна быть дана оценка соблюдению организатором перевозок всей совокупности лицензионных требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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