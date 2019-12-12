Стало известно, когда тепло уйдет из Омска

СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-12T06:43:42+03:00

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Аномально теплая погода в ближайшие дни уйдет из Омска. На регион надвигается серьезное похолодание. Синоптики обещают, что с 12 декабря температура воздуха опустится до -15. В Омске похолодает резко.

В выходные, по данным метеорологов, прохладная погода сохранится. В ночь на субботу, 14 декабря и вовсе подморозит до -18. Днем будет -9...-13 градусов. Больших осадков ждать не стоит. На следующей неделе сохранится примерно такая же погода. Тепло покидает Омскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU