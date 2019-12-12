2019-12-12T06:43:42+03:00
Происшествия

Стало известно, когда тепло уйдет из Омска

На регион надвигается похолодание
Станислав МУХИН
Поделиться:
Будет холодно.Будет холодно.Фото: Валерий ШАХОВ
Изменить размер текста:

Аномально теплая погода в ближайшие дни уйдет из Омска. На регион надвигается серьезное похолодание. Синоптики обещают, что с 12 декабря температура воздуха опустится до -15. В Омске похолодает резко.

В выходные, по данным метеорологов, прохладная погода сохранится. В ночь на субботу, 14 декабря и вовсе подморозит до -18. Днем будет -9...-13 градусов. Больших осадков ждать не стоит. На следующей неделе сохранится примерно такая же погода. Тепло покидает Омскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У омички на автомойке угнали машину и разбили ее
«Росводоканал Омск»: «Оплати долги без пени»
Очередная награда в руках омских энергетиков!
«Попытаемся уложиться в 900 млн»: Сушинский прокомментировал новость о потолке зарплат для КХЛ
Творческие коллективы студенческого дворца культуры стали лауреатами Международного конкурса творчества и искусства «VINART»
Омичей научат создавать компьютерные игры и хорошо на этом зарабатывать
В центре Омска произошла массовая авария
Медийщики из команды СМС - финалисты Всероссийского форума «Медиавесна-2019»
В Омске задержал пьяного таксиста
Приближаются праздники. Что подарить родным, друзьям, коллегам и партнерам?
Омская область оказалась на первом месте по числу взяточников
Агрокласс Омского ГАУ открыт в Большереченском районе
Вячеслав Фетисов высказался о судьбе «Арена Омск» после решения ВАДА
В канун Нового года свадьбы сыграют 36 пар из Омской области
В Омской области подростки заперли пенсионера и угнали старый «Москвич»