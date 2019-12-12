2019-12-12T05:10:39+03:00
Происшествия

Возле виадука в Омске столкнулись автобус и грузовик

Первый в результате ДТП перевернулся на бок
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областной ГосавтоинспекцииФото: пресс-служба областной Госавтоинспекции
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Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло в среду, 11 декабря.

По предварительным данным, на спуске с виадука, грузовая «газель», направлявшаяся в сторону улицы Завертяева, столкнулась с автобусом ПАЗ. Последний ехал по маршруту № 47 Н («Большие поля–Московка»), в салоне находились четыре человека.

После столкновения грузовик опрокинулся. Автобус сильно не пострадал.

– Никто из пассажиров автобуса за медицинской помощью не обратился, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Автобус особых повреждений не получил. Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции

Автобус особых повреждений не получил. Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции

ИСТОЧНИК KP.RU

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