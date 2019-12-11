2019-12-11T14:54:39+03:00
Общество

Леонид Полежаев назвал скончавшегося накануне Юрия Лужкова «великим тружеником»

Экс-губернатор был знаком с ним лично
Анна МИКУЛА
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Фото: instagram.com/polezhaev.leonidФото: instagram.com/polezhaev.leonid
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Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев, видимо, решил освоить новый формат. С недавних пор он пишет не только на своем сайте «Духовное наследие», но и в Instagram.

Правда, пока содержание его страницы в этой соцсети получается не слишком оптимистичным – Леонид Константинович рассказывает об ушедших близких ему людях. Вот и 10-й, юбилейный пост получился, по сути, некрологом.

– Ушел из жизни Ю. М. Лужков. Истинный патриот России, великий труженик, мощный политик. Его уход – большая утрата для тех, с кем он дружил многие годы. Вечная память. Покойся с миром, – говорится в сообщении Полежаева.

К посту он прикрепил совместное фото с бывшим мэром Москвы, где они оба еще молоды и полны сил.

Напомним, Юрий Лужков умер 10 декабря после операции на сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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