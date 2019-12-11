«Тут постоянные ДТП»: Омичи просят поставить светофор на месте, где полицейский сбил подростка

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-11T14:35:24+03:00

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В редакцию «Комсомолки» обратились жильцы дома по адресу: улица 22 Апреля, 38, напротив которого 8 декабря полицейский на «Ладе» сбил подростка. Люди рассказывают, что на этом участке постоянно случаются происшествия и обращаются к властям с просьбой установить там светофор.

– Я живу в этом комплексе с 2001 года, – рассказывает наш собеседник. – К большому сожалению, за все время существования этого пешеходного перехода пострадало много людей. Напрашивается установка светофора, который бы решил проблемы для пешеходов и автомобилистов. В выходные и праздничные дни выехать на улицу 22 Апреля в сторону остановки «Хлебозавод» просто нереально. ДПС и их техническая служба никак не реагируют на аварии и сбитых пешеходов. Видимо, поставить знак дешевле, чем светофор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/748838" frameborder="0"></iframe> Момент ДТП на улице 22 Апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU