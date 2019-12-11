2019-12-11T14:35:24+03:00
Общество

«Тут постоянные ДТП»: Омичи просят поставить светофор на месте, где полицейский сбил подростка

Жители жалуются, что «зебра» не решает проблему
Анна МИКУЛА
Поделиться:
На днях на этом участке сбили 15-летнего подростка, шедшего по «зебре».На днях на этом участке сбили 15-летнего подростка, шедшего по «зебре».
Изменить размер текста:

В редакцию «Комсомолки» обратились жильцы дома по адресу: улица 22 Апреля, 38, напротив которого 8 декабря полицейский на «Ладе» сбил подростка. Люди рассказывают, что на этом участке постоянно случаются происшествия и обращаются к властям с просьбой установить там светофор.

– Я живу в этом комплексе с 2001 года, – рассказывает наш собеседник. – К большому сожалению, за все время существования этого пешеходного перехода пострадало много людей. Напрашивается установка светофора, который бы решил проблемы для пешеходов и автомобилистов. В выходные и праздничные дни выехать на улицу 22 Апреля в сторону остановки «Хлебозавод» просто нереально. ДПС и их техническая служба никак не реагируют на аварии и сбитых пешеходов. Видимо, поставить знак дешевле, чем светофор.

Момент ДТП на улице 22 Апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24