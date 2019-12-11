2019-12-11T14:15:09+03:00
Общество

В Омске эвакуировали школу № 129

507 человек успели вывести из здания за три минуты
Анна МИКУЛА
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Спасатели потренировались на учениках и сотрудниках школы № 129.Спасатели потренировались на учениках и сотрудниках школы № 129.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Омске проходят тренировки на случай ЧП в учебных заведениях. Сегодня, 11 декабря, эвакуировали школу № 129.

– По легенде тренировки в холле здания школы был обнаружен подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Информация об опасной находке немедленно была передана в оперативные и спасательные службы города. Далее были приняты безотлагательные меры к эвакуации людей. В течение трех минут ученики и коллектив сотрудников школы – всего 507 человек – были эвакуированы на удаленное расстояние, что позволило полностью их обезопасить. По итогам прошедшей тренировки специалисты отметили оперативность и слаженность действий персонала учреждения, а также верную последовательность поэтапного выполнения алгоритма всех необходимых действий.

Омичам напоминают, что в случае ЧП, связанных с угрозой теракта, следует звонить в омское УМВД по т.: 79-22-00 или 02 или в региональное УФСБ по т 23-30-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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