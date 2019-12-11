В Омске зафиксировали еще более серьезные выбросы хлороводорода
Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные мониторинга атмосферного воздуха в городе. Выяснилось, что 9 декабря снова ПДН по содержанию хлороводорода оказался превышен, причем значительно.
– Зарегистрировано превышение ПДК по хлориду водорода в Октябрьском (8,3 ПДК), Кировском (2,6 ПДК) и Советском (2,5 ПДК) АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось, – сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС. – Уровень загрязнения атмосферного воздуха высокий.
Напомним, 7 декабря также были зафиксированы выбросы хлороводорода. В тот раз предельно допустимые нормы по содержанию этого опасного газа в атмосфере были превышены в 7,4 раза. Его обнаружили в Ленинском и Советском округах.
ИСТОЧНИК KP.RU