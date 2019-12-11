Омич в баре выбивал деньги из посетителей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-11T12:21:38+03:00

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Интересный способ заработать придумал 23-летний омич. Он целенаправленно шел на конфликт с посетителями бара на проспекте Комарова. В ходе спора он вынуждал посетителей заведения отдавать деньги и личные вещи. У одного из гостей он отобрал телефон за 10 700 рублей, другого парня избил и потребовал с него 15 000 якобы в счет долга. В итоге буян силой забрал у посетителя наушники стоимостью 700 рублей. Несколько человек обратились в полицию.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, на ранее судимого сибиряка завели уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU