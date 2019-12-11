2019-12-11T12:16:30+03:00
Происшествия

Омич зарезал приятеля прямо на глазах у испуганных прохожих

Убийцу даже не остановило присутствие рядом ребенка
Анна МИКУЛА
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Вину в совершении преступления нападавший признал.Вину в совершении преступления нападавший признал.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Инцидент произошел на Левом берегу. 25 августа в одной из квартир на бульваре Архитекторов выпивали двое мужчин. Во время застолья они поссорились. Потом один из приятелей отправился спать. Когда он заснул, второй несколько раз ударил его в спину ножом. Пытаясь спастись потерпевший выскочил на улицу.

Но нападавший настиг его и, прямо на глазах у испуганных прохожих, среди которых был и ребенок, добил свою жертву. Агрессивного мужчину задержали и будут судить.

– От полученных телесных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении преступления нападавший признал. В настоящее время участвующим в рассмотрении дела прокурором суду представляются доказательства обвинения

ИСТОЧНИК KP.RU

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