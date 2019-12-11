2019-12-11T10:17:45+03:00
Происшествия

В Омске студентка, навравшая полицейским, попала под уголовное дело

Девушка заявила, что мобильник у нее украли
Станислав МУХИН
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Девушке грозит судимость.Девушке грозит судимость.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Оригинальный, но опасный способ избежать родительского гнева придумала омская студентка. 18-летняя девушка после одной из вечеринок, где она выпивала с друзьями, потеряла мобильник стоимостью 15 тысяч. Чтобы ее не ругали дома, она сказала, что телефон у нее отняли двое неизвестных у Первомайского рынка. Перед этим они якобы несколько раз ударили девушку по голове.

Отец студентки обратился в полицию. Там-то и выяснили, что никакого ограбления не было, а омичка сама потеряла мобильник. После этого на девушку завели уголовное дело за заведомо ложные показания. Ей грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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