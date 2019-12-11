2019-12-11T10:08:29+03:00
Общество

В омском УМВД после видео КП признали, что их сотрудник сбил подростка, все-таки, на «зебре»

Первоначальная информация, что мальчик переходил дорогу в неположенном месте, не подтвердилась
Анна МИКУЛА
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На записи с камеры видно, что подростки переходили дорогу по «зебре».На записи с камеры видно, что подростки переходили дорогу по «зебре».
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Омская полиция в своем официальном паблике в соцсети разместило сообщение по итогам предварительной проверки обстоятельств ДТП на улице 22 Апреля. Напомним, 8 декабря вечером сотрудник УМВД на личном авто сбил подростка Сашу Кравченко, переходившего дорогу. Изначально в ведомстве заявили: их сотрудник ехал по правилам, а потерпевший переходил дорогу в неположенном месте.

Однако сам мальчик и находившиеся с ним в момент происшествия друзья в один голос говорили об обратном: они шли по «зебре», а «Лада» даже не затормозила и снесла Сашу. Подтвердить эту версию удалось благодаря видео, оказавшемуся в распоряжении «Комсомолки».

– Первичная информация, что наезд был совершен за пределами зоны действия пешеходного перехода, не нашла подтверждения, – говорится в сообщении пресс-служба областного УМВД. – По результатам проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в установленном законом порядке. Решается вопрос о передаче материалов проверки в СУ СК России по Омской области.

Несмотря на то, что у сбитого подростка сотрясение мозга и сложный перелом ноги, пока возбуждено дело о причинении вреда легкой или средней степени тяжести.

Тем временем, мама мальчика рассказала, что сегодня ему сделали операцию на голени, все прошло хорошо, сейчас Саша отходит от наркоза.

Момент ДТП на улице 22 Апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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