В омском УМВД после видео КП признали, что их сотрудник сбил подростка, все-таки, на «зебре»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-11T10:08:29+03:00

На записи с камеры видно, что подростки переходили дорогу по «зебре».

Изменить размер текста: A A

Омская полиция в своем официальном паблике в соцсети разместило сообщение по итогам предварительной проверки обстоятельств ДТП на улице 22 Апреля. Напомним, 8 декабря вечером сотрудник УМВД на личном авто сбил подростка Сашу Кравченко, переходившего дорогу. Изначально в ведомстве заявили: их сотрудник ехал по правилам, а потерпевший переходил дорогу в неположенном месте.

Однако сам мальчик и находившиеся с ним в момент происшествия друзья в один голос говорили об обратном: они шли по «зебре», а «Лада» даже не затормозила и снесла Сашу. Подтвердить эту версию удалось благодаря видео, оказавшемуся в распоряжении «Комсомолки».

– Первичная информация, что наезд был совершен за пределами зоны действия пешеходного перехода, не нашла подтверждения, – говорится в сообщении пресс-служба областного УМВД. – По результатам проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в установленном законом порядке. Решается вопрос о передаче материалов проверки в СУ СК России по Омской области.

Несмотря на то, что у сбитого подростка сотрясение мозга и сложный перелом ноги, пока возбуждено дело о причинении вреда легкой или средней степени тяжести.

Тем временем, мама мальчика рассказала, что сегодня ему сделали операцию на голени, все прошло хорошо, сейчас Саша отходит от наркоза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/748838" frameborder="0"></iframe> Момент ДТП на улице 22 Апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU