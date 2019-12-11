2019-12-11T09:36:07+03:00
Общество

Омичам придется стоять в пробках из-за ремонта Ленинградского моста

Впрочем, его будут закрывать не полностью, а полосами
Анна МИКУЛА
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Ленинградский мост обещают отремонтировать к середине лета.Ленинградский мост обещают отремонтировать к середине лета.Фото: Федор СКВОРЦОВ
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В Омске уже несколько лет говорят о необходимости ремонта Ленинградского моста. Напомним, эксперты пришли к выводу, что ходить по тротуарам сооружения небезопасно, поэтому летом на нем даже установили ограждения для пешеходов.

Прошлой осенью в соцсети попали снимки трещины, которые рыбаки заметили на одной из опор моста. Впрочем, тогда чиновники заверили: разрушен только наружный слой, на устойчивость конструкции это никак не влияет.

И вот накануне директор БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан рассказала, что мост уже точно начнут ремонтировать следующим летом.

– В следующем году на Ленинградском мосту будет заменено еще два деформационных шва. По словам Галины Зурнаджан, на это уйдет два месяца, предварительно планируется завершить все работы к 15 июля, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – На время работ будут поочередно перекрывать полосы движения, поэтому удастся обойтись без полного перекрытия моста.

Также в Омске провели обследование Комсомольского моста. А в 2020 году в Омске планируется обследовать путепроводы, расположенные на улицах Лизы Чайкиной, Кирова и 10 лет Октября. Также будут проведены испытания Фрунзенского моста, необходимость в которых выявилась по результатам обследования. Вероятно, в результате экономии на торгах, высвободятся средства, которые будут направлены на обследование путепровода по улице 4-я Кировская. К 2022 году все мосты и путепроводы в Омске пройдут спецобследования, в дальнейшем такие мероприятия будут проводиться раз в 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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