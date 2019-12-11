Омичи умудрились разбить антивандальные стекла в переходе на улице Валиханова

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-11T08:54:05+03:00

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Местные жители периодически жалуются на беспорядок в городе. Вероятно, по их мнению, расписывают стены и кидают мусор мимо урны какие-то неведомые вредители. Но выяснилось, что руку к разорению места, в котором живут, прилагают как раз омичи. При этом привлекают хулиганов самые красивые и недавно приведенные в порядок места.

На недавней пресс-конференции директор БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан рассказала, что омские вандалы умудрились разбить антивандальное стекло подземного перехода на улице Чокана Валиханова.

Кроме того, этой осенью кто-то расписал матерными словами поверхности фонтанов. Краска оказалась стойкой, что ее не смогли растворить даже кислотой. Чтобы избавиться от нее стекла пришлось шлифовать.

ИСТОЧНИК KP.RU