2019-12-11T08:54:05+03:00
Общество

Омичи умудрились разбить антивандальные стекла в переходе на улице Валиханова

Кроме того, хулиганы расписали фонтаны несмываемой краской
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: pikabu.ruФото: pikabu.ru
Изменить размер текста:

Местные жители периодически жалуются на беспорядок в городе. Вероятно, по их мнению, расписывают стены и кидают мусор мимо урны какие-то неведомые вредители. Но выяснилось, что руку к разорению места, в котором живут, прилагают как раз омичи. При этом привлекают хулиганов самые красивые и недавно приведенные в порядок места.

На недавней пресс-конференции директор БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан рассказала, что омские вандалы умудрились разбить антивандальное стекло подземного перехода на улице Чокана Валиханова.

Кроме того, этой осенью кто-то расписал матерными словами поверхности фонтанов. Краска оказалась стойкой, что ее не смогли растворить даже кислотой. Чтобы избавиться от нее стекла пришлось шлифовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молочная Продукция завода «МилкОм» признана одной из лучших в России
Омич в баре выбивал деньги из посетителей
Омич зарезал приятеля прямо на глазах у испуганных прохожих
Жена экс-игрока «Авангарда» Щербака ответила на обвинения в излишней любви к развлечениям
Во втором полугодии Омская кадастровая палата оцифровала свыше 12 тысяч кадастровых дел объектов недвижимости
В Омске студентка, навравшая полицейским, попала под уголовное дело
В омском УМВД после видео КП признали, что их сотрудник сбил подростка, все-таки, на «зебре»
Омичам придется стоять в пробках из-за ремонта Ленинградского моста
Омичка отсудила доплату к пенсии из-за смерти сына на военной службе
Экс-главу омского «Мостовика» Олега Шишова снова будут судить
Прокуратура проверит омскую школу, из которой массово уволились учителя
В еще одном районе Омской области незаконно разрешили отравлять лес налево
Омский тракторист, задавивший женщину, заплатит ее сыну 700 тысяч
Омских водителей предупреждают о сильном гололеде
В Омске появилась на свет первая за два года тройня
Полицейский, сбивший школьника в Омске, предложил оплатить его лечение
В Омске открыли первый в России Мульткаток
Полицейский, сбивший в Омске подростка на переходе, ответил, почему сам не вызвал скорую
Омичи ещё могут успеть принять участие в акции «Кубометры в подарок»
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
В Омске начался новый набор на курс детской бизнес-академии
В Омской епархии прокомментировали освящение кофейни на остановке