Экс-главу омского «Мостовика» Олега Шишова снова будут судить

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-11T08:11:07+03:00

На этот раз его обвиняют в неуплате более 415 млн по налогам

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Бывшему руководителю омского НПО «Мостовик» Олегу Шишову снова придется предстать перед судом. На этот раз его обвиняют по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, с января по октябрь 2014 года он не перечислил в бюджет 415,7 млн рублей НДФЛ с зарплат своих сотрудников. При этом расплачивался с долгами перед кредитными организациями, по которым был сам поручителем.

– В ходе следствия вину Шишов не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, в том числе проведены две объемные судебно-бухгалтерские экспертизы, на основании которых прокурором утверждено обвинительное заключение и материалы уголовного дела в количестве 43 томов направлены в суд для рассмотрения, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Напомним, это уже не первое уголовное дело в отношении Олега Шишова. В сентябре 2016 года его признали виновным по «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорили к 4 годам колонии. В марте 2017 года он был условно-досрочно освобожден.

ИСТОЧНИК KP.RU