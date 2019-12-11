2019-12-11T07:49:23+03:00
Общество

Прокуратура проверит омскую школу, из которой массово уволились учителя

Педагоги жаловались на низкие зарплаты
Анна МИКУЛА
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Инцидент произошел в школе № 99. Фото: google.com/mapsИнцидент произошел в школе № 99. Фото: google.com/maps
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Сотрудники прокуратуры разберутся, что происходит в омской школе № 99.

– По публикациям в средствах массовой информации организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в деятельности БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 99 с углубленным изучением отдельных предметов», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам проведенной проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, из этой школы на днях уволились сразу 15 учителей. Перед этим педагоги жаловались на низкую зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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