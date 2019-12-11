В еще одном районе Омской области незаконно разрешили отравлять лес налево

СЕГОДНЯ 07:36 2019-12-11T07:40:27+03:00

Древесина, по документам предназначавшуюся для муниципалитета, передавали коммерческой организации

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Уголовное дело возбудили в отношении чиновников из Большеуковского района. В местную администрацию поступило ходатайство о выделении 500 кубометров дров на отопление местных объектов культуры и образования.

Вместо этого заготовили 3 тысячи кубометров леса. 2,5 тысячи из них, хоть по документам и предназначались на нужды муниципалитета, направили налево. В итоге древесина досталась коммерческой организации, также занимающейся отоплением.

– В результате незаконных действий должностных лиц администрации муниципального района обозначенный объем древесины незаконно выбыл из владения РФ, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – На основании направленных прокуратурой района материалов проверки Тюкалинским МСО СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Сейчас идет предварительное расследование, ход которого находится на контроле прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU