Омских водителей предупреждают о сильном гололеде

СЕГОДНЯ 05:11 2019-12-11T05:14:06+03:00

Опасное явление будет наблюдаться на дорогах в южной части региона

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Согласно предупреждению специалистов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 11 декабря, местами по южной части Омской области ожидается опасное явление: зернистая изморозь или попросту сильный гололед.

В связи с этим в региональном МЧС водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными на скольких дорогах и помнить, что тормозной путь машин сильно увеличивается.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.

ИСТОЧНИК KP.RU