2019-12-06T08:43:50+03:00
Происшествия

Из-за пьяного водителя школьного автобуса, который вез детей на олимпиаду, завели уголовное дело

Мужчина накануне выпивал
Станислав МУХИН
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Серьезно рисковали дети Харламовской школы в Таврическом районе. Обычная поездка на школьном автобусе могла закончиться бедой. Сотрудники ГИБДД остановили на дороге ПАЗ, который вез учеников на олимпиаду. Как оказалось, за рулем находился нетрезвый водитель. Алкотестер показал 0,217 мг./л алкоголя в выдыхаемом им воздухе, что выше нормы. Мужчину задержали и отстранили от управления автобусом. Детей пересадили в другой транспорт.

Как выяснили инспекторы в ходе беседы с шофером, он выпивал вечером накануне поездки. Следственный комитет завел уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности".

- Перед поездкой водитель, вечером употреблявший спиртное, проходил предрейсовый медосмотр в местном фельдшерско-акушерском пункте, однако признаков алкогольного опьянения у него выявлено не было, - рассказали подробности "Комсомолке" в пресс-службе следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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