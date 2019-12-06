В Омске на парковке у Меги водитель маршрутки умер прямо за рулем

СЕГОДНЯ 07:51 2019-12-06T07:51:14+03:00

У него были проблемы с сердцем

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Трагедия случилась на остановке общественного транспорта омской Меги. Там неожиданно плохо стало 57-летнему водителю маршрутки №503 (Пос. Загородный - Мега). Мужчина к этому моменту успел высадить всех пассажиров. На помощь ему бросились другие водители. Они же вызвали скорую помощь. Врачи приехали быстро, но спасти газелиста уже не смогли. Мужчина был мертв.

Как рассказали "Омск Здесь" родные водителя, у него были проблемы с сердцем. Мужчина перенес два инфаркта. К трагическому дню он работал уже неделю без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU