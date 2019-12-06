Синоптики обещают в Омске ледяной дождь

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-06T07:40:33+03:00

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Не перестает удивлять омичей погода этой весной и зимой. Сначала в городе выдался аномально теплый октябрь, потом сибиряки до декабря ждали первого снега. И вот теперь погода в первые дни первого зимнего месяца совсем не похожа на сибирскую.

Синоптики обещают очередное потепление. Омичей ждут очень теплые, но пасмурные выходные. Температура воздуха будет колебаться - от -1 до +1 градуса днем. Причем пройдут осадки. Метеорологи прогнозируют, что мокрый снег будет сменять ледяной дождь. Ночами подморозит до -5...-7. Из-за этого на дорогах возможен гололед, так что омским автолюбителям стоит быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU