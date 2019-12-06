2019-12-06T07:04:35+03:00
Общество

Между Омском и Тюменью запустят скоростную «Ласточку»

Стоимость билета пока неизвестна
Станислав МУХИН
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В ближайшее время из Тюмени запустят скоростные поезда «Ласточка». Они свяжут город с несколькими соседними регионами. Уже на этой неделе поедет первый такой поезд до Екатеринбурга. Стоимость билета для пассажиров - порядка 1000 рублей. Время в пути всего 5 часов.

Для омичей этот проект РЖД может быть интересен прежде всего тем, что из Тюмени есть планы запустить «Ласточку» и в Омск. Об этом сообщает сайт «МегаТюмень». Когда электрички начнут ходить и сколько будет стоить билет, пока неизвестно. В любом случае для омичей это станет перспективным направлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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