На видео сняли, как легковушка ездит по катку «Меги»

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-30T10:44:51+03:00

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Омские автовладельцы то и дело поражают странными местами, которые выбирают для фотосессий на своих машинах. Напомним, в соцсети выкладывали снимки авто, заехавших на тротуары отремонтированных недавно улицы Чокана Валиханова и бульвара Мартынова.

На этот раз водитель пошел еще дальше и решил запечатлеть на видео, как он под музыку ездит на своем «Солярисе» по катку развлекательного центра «Мега».

Ролик выложили в соцсети. Но большинство комментаторов не оценили стараний и пришли к выводу, что это какое-то глупое позерство. Другие предположили, что водитель просто не умеет кататься по льду на коньках и вынужден делать это на машине.

Машина на катке Меги Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU