2019-11-28T07:56:30+03:00
Происшествия

Омич сжег квартиру, чтобы она не досталась сестре

При этом выгорело и соседское жилье
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В ближайшее время неоднократно судимый омич может вернуться в колонию за поджог.В ближайшее время неоднократно судимый омич может вернуться в колонию за поджог.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

29-летний рецидивист почему-то решил, что его сводная сестра собирается оформить в собственность квартиру из матери, где они и жили. Та попыталась объяснить, что ничего подобного не планировала. Но брат не поверил и не придумал ничего лучше, как спалить спорное жилье.

Дождавшись, когда сестра уйдет на работу, уголовник облил квартиру бензину, потом вышел в подъезд и через щель в двери поджег жилье. При этом сгорели и его собственные вещи. Кроме того, в результате пострадали еще несколько соседских квартир.

Судя по всему, уже скоро поджигателю можно будет не заботиться о жилье, ближайшие несколько лет оно у него будет казенным.

– Общий материальный ущерб от преступления превысил 1 млн рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эффективное средство от простуды проверенное десятилетиями!
В соцсети попали снимки заброшенного омского бункера
Жительницу Омской области, прописавшую в себя гастарбайтера, оштрафовали на 60 тысяч
Как узнать срок годности выписки из ЕГРН
На дороге в Омской области сбили еще одного ребенка
Black Sale «Уральских авиалиний»
Россельхознадзор информирует: от качества заготовленных семян зависит будущий урожай
Чиновница из Омской области прикинулась малоимущей, чтобы получать выплаты
На ж/д-переезде в Омске легковушка залетела под поезд
Гол нападающего «Авангарда» признали самым красивым
Омичи устроили давку на концерте певицы Zivert
Бурков устроил разнос омским министрам из-за не потраченных милилардов
Омичка на «Форде» сбила ребенка
Альфа-Банк объявил «черную пятницу» для малого бизнеса