Омич сжег квартиру, чтобы она не досталась сестре

СЕГОДНЯ 07:56 2019-11-28T07:56:30+03:00

В ближайшее время неоднократно судимый омич может вернуться в колонию за поджог. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

29-летний рецидивист почему-то решил, что его сводная сестра собирается оформить в собственность квартиру из матери, где они и жили. Та попыталась объяснить, что ничего подобного не планировала. Но брат не поверил и не придумал ничего лучше, как спалить спорное жилье.

Дождавшись, когда сестра уйдет на работу, уголовник облил квартиру бензину, потом вышел в подъезд и через щель в двери поджег жилье. При этом сгорели и его собственные вещи. Кроме того, в результате пострадали еще несколько соседских квартир.

Судя по всему, уже скоро поджигателю можно будет не заботиться о жилье, ближайшие несколько лет оно у него будет казенным.

– Общий материальный ущерб от преступления превысил 1 млн рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU