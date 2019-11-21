В Омске врачи по ошибке сообщили родным пациентки о ее смерти

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-21T14:04:25+03:00

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Чудовищную ошибку допустили врачи БСМП-1. Там персонал по ошибке сообщил родным омички о ее смерти. Хотя с женщиной все было в порядке, и она даже пошла на поправку после лечения. Руководство больницы уже признало свою вину. Ответственных за ошибку медиков наказали. Остается только догадываться, что испытала сама пациентка и ее семья. Ситуацию уже прокомментировали в региональном минздраве.

- Женщина поступила в неврологическое отделение, где в этот в этот день был наплыв пациентов, со схожим заболеванием. Чтобы обеспечить пребывание пациентов в палате, идущие на поправку больные были переведены в отделение интенсивной терапии. Из-за этого произошла трагическая ошибка. В это время в отделении неврологии находилась другая пациентка с подобным диагнозом и с одинаковой фамилией, - рассказали в ведомстве.

Руководству больницы пришлось извиняться за ошибку своих врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU