2019-11-20T07:28:37+03:00
Происшествия

Автобус с омичами чуть не замерз на трассе в Тюменской области

Людей спасли сотрудники местного МЧС
Анна МИКУЛА
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ЧП случилось на трассе в Тюменской области.ЧП случилось на трассе в Тюменской области.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Трескучие морозы сейчас грянули не только в Омске, но и по всей Западной Сибири. Суровая погода едва не стоила жизни омичам, ехавшим на автобусе в Тюменскую область. Посреди безлюдной трассы транспортное средство сломалось. ЧП случилось ночь с 18 по 19 ноября.

– В 3.40 девятнадцатого ноября поступил сигнал от водителя автобуса, который следовал по маршруту «Омск–Ханты-Мансийск», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. – В автобусе также находились восемь человек, двигатель транспортного средства еще функционировал. Однако, на тот момент замерзла воздушная система автобуса, из-за этого пневмоагрегаты автобуса не функционировали (тормозная система, сцепление и пневмоподвеска). Оказалось, что в пути следования автобус совершил остановку: этого времени хватило, чтобы трубки воздушной системы, в которых скопился конденсат, замерзли. За 40 минут, после прибытия пункта обогрева 140-й пожарно-спасательной части, автобус привели в порядок и отправили по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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