Омича после полета на самолете оштрафовали в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-19T11:47:16+03:00

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Житель Омска долетался до штрафа. А все из-за пристрастия сибиряка к табаку. Он добирался самолетом из столицы до Иркутска. Однако пассажир проигнорировал стандартный при полетах запрет на курение на борту. Омич несколько раз отлучался в туалет, где подолгу курил. Стюардесса, естественно, по запаху это почувствовала. В аэропорту Иркутска 35-летнего сибиряка уже ждал наряд полиции. Информацию о нарушителе силовикам передала команда самолета.

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского управления транспортной полиции, с самолета любителю подымить пришлось проехать в отделение полиции. Там не него составили протокол и выписали штраф. Омичу пришлось заплатить за свою пагубную привычку 1 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU