2019-11-19T11:38:20+03:00
Происшествия

Синоптики предупредили омичей о 30-градусном морозе ночью

В регионе настоящая зима
Станислав МУХИН
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Потеплеет только к выходным.Потеплеет только к выходным.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Настоящая зима охватила Омскую область. В регионе стоят крепкие морозы. Во вторник, 19 ноября, похолодало до -25°. При этом морозы сопровождаются сильным северным ветром, что делает погоду еще жестче. Синоптики предупреждают: в ближайшие сутки похолодает еще сильнее. Омичам ночью обещают 30-градусный мороз.

Согласно прогнозу Обь-Иртышского Управления гидрометеоцентра, в ночь с 19 на 20 ноября похолодает до -25°градусов. На севере Омской области температура опустится ниже -30°. При этом ветер сохранится, а ждать выпадания снег не стоит. Потеплеет в Омске лишь к следующим выходным. В субботу и воскресенье температура будет -5°... -10°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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