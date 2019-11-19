2019-11-19T09:51:13+03:00
Происшествия

50-летнюю омичку чуть не изнасиловали по пути домой

Нападавшего уже задержали
Анна МИКУЛА
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Расследованием этого ЧП занимается Следственный комитет.Расследованием этого ЧП занимается Следственный комитет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В семь часов вечера 12 ноября 50-летняя омичка возвращалась домой. Пройти ей предстояло через гаражи на проспекте Мира. Но там на женщину напал местный маргинал. Мужчина избил ее и попытался изнасиловать. Но потерпевшая смогла вырваться и убежать.

– О случившемся она сообщила в полицию только через два дня, подробно описав внешность злоумышленника, – рассказали в пресс-службе регионального СУ СК. – Благодаря оперативным действиям следователей и сотрудников полиции вскоре подозреваемый был задержан и опознан потерпевшей. Им оказался 45-летний неработающий, злоупотребляющий спиртным житель Советского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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