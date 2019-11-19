«Снесло крышу»: В Омске на видео сняли, как грузовик застрял в тоннеле
В нелепейшую ситуацию попал водитель одного из грузовиков. Он пытался проехать под виадуком на улице Серова. Одного шофер не учел - высоту своей машины. В итоге грузовик не смог проехать и зацепился крышей за виадук. У него смяло крышу. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Омичи активно обсуждают ролик, и недоумевают, на что рассчитывал водитель.
В этом месте очень узкая дорога. После необычной аварии под виадуком на улице Серова образовалась огромная пробка. Наверняка водитель грузовика услышал не мало откровений в свой адрес от других автомобилистов.
Добавим, что за последнюю неделю под виадуком происходит уже вторая подобная авария, когда водители не рассчитывают высоту своей машины.
Не проехал в тоннеле на улице Серова.
ИСТОЧНИК KP.RU