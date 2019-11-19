В Омской области накажут управляющую компанию, самовольно поднявшую плату за свои услуги
С неприятной ситуацией столкнулись жильцы многоквартирного дома на улице 15 съезда ВЛКСМ в Калачинске. Несмотря на то, что они не дали на это согласие ООО «Управляющая компания», обслуживающая это здание в одностороннем порядке приняло решение повысить плату за свои услуги. Люди обратились за помощью в прокуратуру, где встали на их сторону.
– С целью восстановления прав граждан прокуратура направила в Калачинский городской суд Омской области исковое заявление с требованием признать действия управляющей компании незаконными, а также возложить обязанность произвести перерасчет платы за содержание и ремонт жилья собственникам помещений многоквартирного дома с момента незаконного повышения, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
ИСТОЧНИК KP.RU