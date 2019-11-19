В Омске будут судить мужчину, получившего по почте 3,3 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-19T07:58:31+03:00

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В Омске с поличным задержали 28-летнего мужчину, который по поддельным документам получил почтовое отправление. В посылке обнаружили 3,3 кг наркотиков. Зелье дилер планировал разделить на мелкие дозы и сбывать в нашем городе.

– Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме. По ходатайству следователя УФСБ России по Омской области, поддержанному прокуратурой, суд избрал указанному лицу меру пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU