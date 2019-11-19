Омич пожаловался на незаконную свалку возле своего дома, но чиновники ему даже не ответили

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-19T07:52:40+03:00

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Инцидент произошел на севере Омской области. Житель Знаменского района пожаловался в местную администрацию, что рядом с его домом разрослась стихийная свалка. Чиновники просто проигнорировали его обращение. Мало того, что мусор так и не убрали, так еще и на письмо мужчины не ответили в течение положенных 30 дней. Теперь их за это накажут.

– В орган местного самоуправления внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Кроме того, в отношении главы администрации Знаменского сельского поселения прокурором района вынесено постановление по делу об административном правонарушении. Решением мирового судьи судебного участка № 5 в Знаменском судебном районе Омской области указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Решив, что равнодушие обходится довольно накладно, власти все-таки ликвидировали свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU