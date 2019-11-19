В Омске на железнодорожника упал груз

СЕГОДНЯ 07:12 2019-11-19T07:12:17+03:00

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Серьезными травмами закончилась погрузка товара для одного из железнодорожников на станции "Карбышево". Все происходило еще в начале сентября. Рабочий заметил, что тяжелые металлические листы весом по 5 тонн сдвинулись и лежат не ровно. Омич и его напарники решили это исправить, что и привело к трагедии. Но, как считают следователи, виноваты сами работники. Они и пострадавший нарушили инструкцию по безопасности.

- Работники станции стали производить давление на металлические листы контрольным грузом весом 5000 кг через деревянный брус. После удара контрольным грузом по деревянному брусу произошел его излом, и часть бруса ударила одного из работников станции в область головы, - рассказали подробности происшествие в следственном отделе на транспорте Западно-Сибирского следственного комитета.

Пострадавший после удара по голове еще и упал с платформы высотой более 2 метров. У мужчины серьезные травмы, а следком завел уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

ИСТОЧНИК KP.RU