В Омске на железнодорожника упал груз
Серьезными травмами закончилась погрузка товара для одного из железнодорожников на станции "Карбышево". Все происходило еще в начале сентября. Рабочий заметил, что тяжелые металлические листы весом по 5 тонн сдвинулись и лежат не ровно. Омич и его напарники решили это исправить, что и привело к трагедии. Но, как считают следователи, виноваты сами работники. Они и пострадавший нарушили инструкцию по безопасности.
- Работники станции стали производить давление на металлические листы контрольным грузом весом 5000 кг через деревянный брус. После удара контрольным грузом по деревянному брусу произошел его излом, и часть бруса ударила одного из работников станции в область головы, - рассказали подробности происшествие в следственном отделе на транспорте Западно-Сибирского следственного комитета.
Пострадавший после удара по голове еще и упал с платформы высотой более 2 метров. У мужчины серьезные травмы, а следком завел уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
ИСТОЧНИК KP.RU