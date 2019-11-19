2019-11-19T07:23:35+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии омича, которого зажало в кабине при столкновении легковушки с грузовиком

Напомним, серьезное ДТП случилось на Красноярском тракте
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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В серьезном ДТП, случившемся днем 18 ноября на Красноярском тракте, столкнулись две легковушки и грузовик. При этом от удара одно из авто сильно покорежило. Водителя зажало в салоне, в итоге его пришлось вызволять сотрудникам МЧС.

– В 16.40 пострадавший был деблокирован и передан бригаде скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного министерства здравоохранения. – В настоящее время он доставлен в БСМП № 1.

Также вчера днем на трассе Азово–Шербакуль произошло другое крупное ДТП с участием грузовика и «Газели». В результате происшествия пострадали три человека, одного из них тоже пришлось вызволять из кабины, он в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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