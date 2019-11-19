2019-11-19T06:43:39+03:00
Общество

На севере Омской области утонул рыбак

Мужчина провалился под лед
Станислав МУХИН
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Трагедией закончилась рыбалка для 54-летнего жителя Тевризского района. Все случилось на реке Туй. Сельчанин из отдаленной деревни решил посидеть с удочкой. Он вышел на реку, однако не учел, что лед еще очень тонкий. В итоге мужчина провалился в воду. Вокруг никого не было, поэтому рыбак несколько минут барахтался в ледяной воде. Он так и не смог выбраться из проталины. В итоге сибиряк скончался от сильного переохлаждения. Шансов выжить у него не было.

Неизвестно, когда его хватились бы, если бы на окоченевшее тело мужчины не наткнулись другие рыбаки. Они сразу же вызвали следователей. По факту смерти омича проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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