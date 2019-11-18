Стало известно, когда в Омск придет 30-градусный мороз

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-18T14:21:48+03:00

На севере Омской области может похолодать до минус 30 градусов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Уже завтра, 19 ноября, в регионе ожидается существенное похолодание. Днем столбик термометра опустится до отметки в -20...-25 градусов, а ночью на севере Омской области и вовсе ожидаются морозы вплоть до минус 30 градусов.

Впрочем, есть и хорошие новости – аномальная «засуха» в ноябре закончится и улицы, наконец, закроет красивым белым снегом.

В связи с похолоданием омичей просят быть осторожнее.

– Если вы живете в частном доме, – предупреждает инспектор областного ГУ МЧС Максим Черников. – Стоит продумать расположение мебели. Кровати, занавески и другие сгораемые предметы должны находиться на расстоянии не менее 1-1,5 метров от стен топящейся печи. Кроме того, в течение всего отопительного периода необходимо постоянно проверять исправность печи и дымохода, ремонтировать их, замазывать трещины, белить дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся дефекты. Неоднократно очищать от сажи дымоход и печь. Золу и шлак из топки проливать водой и удалять в безопасное место, вдали от горючих материалов.

Впрочем, трескучие морозы продержатся в Омской области недолго и уже к концу недели в регионе

ИСТОЧНИК KP.RU