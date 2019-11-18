В омском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при столкновении КамАЗа и «Газели»

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-18T13:38:24+03:00

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 18 ноября, в 14.13 на дороге Азово–Шербакуль. В районе села Ягодное столкнулись КамАЗ и «Газель». В результате аварии водителя последней зажало в покореженной кабине. Его пришлось доставать спасателям.

Пострадавших в ДТП доставили в Азовскую ЦРБ.

– Пострадали три взрослых человека. На место ДТП выезжали две фельдшерских бригады БУЗОО «Азовская ЦРБ» (время доезда составило 15 минут), – рассказала «Комсомолке» официальный представитель регионального минздрава Анна Никитенко. – Пострадавшие доставлены в больницу: один в состоянии легкой степени тяжести (от госпитализации отказался и направлен на амбулаторное лечение), двое пострадавших – в тяжелом состоянии госпитализированы в хирургическое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU