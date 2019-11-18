На Красноярском тракте в Омске столкнулись две легковушки и грузовик
Второе крупное ДТП с разницей буквально в минуты произошло на трассе в Омской области. Напомним, сначала на трассе Азово–Шербакуль столкнулись грузовик и «Газель». В результате зажатого в кабине водителя последней пришлось вызволять спасателям.
И буквально следом произошла другая похожая авария произошла уже на окраине Омска.
– Сообщение о ДТП на Красноярском тракте в Советском округе поступило в 14.54, – рассказали в пресс-службе областного ГНУ МЧС. – Столкнулись два легковых авто и грузовик. Из одного авто сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего. Для предотвращения возгорания авто были отключены аккумуляторные батареи транспортных средств. Для ликвидации последствий аварии от МЧС привлечены пять человек личного состава и одна единица техники.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU