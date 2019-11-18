В Омской области столкнулись грузовик и «Газель»
В результате аварии одного из водителей зажало в кабине
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Серьезное ДТП случилось сегодня, 18 ноября, на дороге в Омской области. Там столкнулись грузовик и грузовая «Газель».
– Сообщение о ДТП на 53 км трассы Азово–Шербакуль поступило в 14.13. Сотрудниками МЧС спасен водитель «Газели», его деблокировали из покореженной кабины, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Для предотвращения возгорания отключены аккумуляторные батареи транспортных средств. От МЧС в ликвидации последствий аварии и спасении участвовали три человека личного и одна единица техники.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU