2019-11-18T14:05:10+03:00
Общество

«Кирилл на работе»: На звонок «КП» вместо депутата, подозреваемого во взятке, ответила его мама

Родственница почему-то взяла сотовый, который депутат оставил как свой личный
Анна МИКУЛА
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Фото: instagram.comФото: instagram.com
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Напомним, депутаты-коммунисты из Омского горсовета Кирилл Курятников и Иван Ивченко могут быть причастны к получению взятки. Они пообещали за вознаграждение посодействовать в решении вопроса, но в действительности повлиять ни на что не могли.

Теперь региональный Следственный комитет проводит по этому сообщению доследственную проверку.

Иван Александрович и его помощница пока ушли в глухую оборону и трубку не берут. Но нам неожиданно удалось связаться с семьей Кирилла Курятникова.

Мы позвонили по номеру, который 23-летний Кирилл Николаевич оставил городскому совету как свой. Трубку взяла женщина.

– Нам бы Кирилла услышать.

– А вы кто?

Я журналист «Комсомольской правды», хотели бы пообщаться…

– Его нет, Кирилл на работе. Вот придет в горсовет – там и общайтесь.

– Просто, думаю, это в его интересах – поговорить с нами.

– (после долгого раздумья) До свидания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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