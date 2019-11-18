2019-11-18T08:38:55+03:00
Происшествия

Жителей Омской области, забивших человека насмерть ради тысячи рублей, отправили в колонию

За решеткой на двоих они проведут 34 года
Анна МИКУЛА
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Убийц отправили в колонию строгого режима.Убийц отправили в колонию строгого режима.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Эта необъяснимая по своей жестокости история произошла в деревне Тамбовка. Два местных алкоголика, размышляя, где найти выпивку, забрались в дом к односельчанину. Тот как раз возвращался обратно и застал их на месте преступления. Маргиналы решили во что бы то ни стало добыть денег на спиртное, набросились на соседа и начали его избивать ногами и табуреткой. Также нанесли своей жертве удары ножом. От полученных травм мужчина скончался, а его убийцы как ни в чем не бывало обшарили его карманы и вытащили тысячу рублей. Кроме того, она вынесли из дома телевизор стоимостью 20 тысяч рублей.

– В судебном заседании один из фигурантов свою вину признал, второй – отрицал наличие у него умысла на убийство потерпевшего, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Омский областной суд приговорил их к наказанию в виде 18 и 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима соответственно, с ограничением свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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