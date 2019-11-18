«И тут учат детей защищать честь страны - позор!»: Омичи в шоке от разрушающегося здания школы олимпийского резерва
Состоянием здания, где детей учат бандминтону, ужаснулись омичи. Речь идет о школе Олимпийского резерва, расположенной на улице 12 Декабря. Здание действительно в удручающем состоянии. На фасаде осыпалась штукатурка, у основания уже начал крошиться фундамент, вывалилась часть кирпичной кладки.
Омичи считают, что учить в таком здании детей, который возможно в будущем станут защищать честь страны на Олимпиаде, нельзя. Фото появилось в социальных сетях. Горожане активно его обсуждают.
- Вот так выглядит здание школы Олимпийского резерва. Сюда ходят дети-спортсмены, которые должны будут защищать честь страны на соревнованиях. Позорище. За державу обидно, - заключил автор снимка.
ИСТОЧНИК KP.RU