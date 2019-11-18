2019-11-18T08:37:55+03:00
Общество

«И тут учат детей защищать честь страны - позор!»: Омичи в шоке от разрушающегося здания школы олимпийского резерва

Сооружение и впрямь выглядит ужасно [фото]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Так выглядит здание в Старом Кировске.Так выглядит здание в Старом Кировске.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Состоянием здания, где детей учат бандминтону, ужаснулись омичи. Речь идет о школе Олимпийского резерва, расположенной на улице 12 Декабря. Здание действительно в удручающем состоянии. На фасаде осыпалась штукатурка, у основания уже начал крошиться фундамент, вывалилась часть кирпичной кладки.

Омичи считают, что учить в таком здании детей, который возможно в будущем станут защищать честь страны на Олимпиаде, нельзя. Фото появилось в социальных сетях. Горожане активно его обсуждают.

- Вот так выглядит здание школы Олимпийского резерва. Сюда ходят дети-спортсмены, которые должны будут защищать честь страны на соревнованиях. Позорище. За державу обидно, - заключил автор снимка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда в Омск придет 30-градусный мороз
В омском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при столкновении КамАЗа и «Газели»
На Красноярском тракте в Омске столкнулись две легковушки и грузовик
В Омской области столкнулись грузовик и «Газель»
Студент Омского ГАУ стал лауреатом премии Губернатора Омской области
«Кирилл на работе»: На звонок «КП» вместо депутата, подозреваемого во взятке, ответила его мама
У недобросовестных изготовителей Омской области в 2019 году отозвано 72 деклараций
АО «Омск РТС» пересчитает пени должникам
Омичам расскажут про налог на недвижимое имущество
Мэр Омска уволила подчиненного после поста в Instagram
«Читаем вместе» и выздоравливаем!
Жителей Омской области, забивших человека насмерть ради тысячи рублей, отправили в колонию
В Омской области будут судить браконьера, убившего двух лосей
Жителя Омской области осудили за оскорбление чиновника
Омичка, лицо которой оказалось обезображенным из-за маршрутчика, отсудила полмиллиона
Стало известно, почему исчезла скульптура влюбленных из сквера Молодоженов
Горевший в Омске магазин тушили сразу 15 пожарных машин
«Я ушла от него»: Ревнивый омич угнал у бывшей авто и сбил ее
Стало известно, сколько денег унесли при ограблении банкомата в Омске
Омич погиб в аварии с «пятеркой»
Омич, спасавший свое авто от хлынувшего на дорогу кипятка, обварился и попал в больницу
В ГИБДД не согласны, что Омск встал в огромную пробку из-за их флешмоба