Жителя Омской области осудили за оскорбление чиновника
23-летний житель Марьяновского района только освободился из колонии и тут же направился к местному главе выяснять отношения. Претензии у сельчанина были из-за того, что руководитель поселения не заступился за него в суде, а, наоборот, настоял на жестком наказании.
– Установлено, что в мае 2019 года после отбытия наказания за ранее совершенное преступление, фигурант уголовного дела высказал в адрес главы поселения слова грубой нецензурной брани, чем оскорбил и унизил честь и достоинство последнего, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Дебошира приговорили к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU