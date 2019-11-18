Жителя Омской области осудили за оскорбление чиновника

СЕГОДНЯ 08:10 2019-11-18T08:22:50+03:00

Дебошир теперь будет наводить порядок на улицах. Фото: Олег ЗОЛОТО

23-летний молодой человек обматерил главу поселка за то, что тот настоял на заключении его в колонию по предыдущему делу

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23-летний житель Марьяновского района только освободился из колонии и тут же направился к местному главе выяснять отношения. Претензии у сельчанина были из-за того, что руководитель поселения не заступился за него в суде, а, наоборот, настоял на жестком наказании.

– Установлено, что в мае 2019 года после отбытия наказания за ранее совершенное преступление, фигурант уголовного дела высказал в адрес главы поселения слова грубой нецензурной брани, чем оскорбил и унизил честь и достоинство последнего, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дебошира приговорили к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU