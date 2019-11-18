2019-11-18T08:01:39+03:00
Происшествия

Омичка, лицо которой оказалось обезображенным из-за маршрутчика, отсудила полмиллиона

В момент аварии девушка была беременной и получила тяжкие травмы
Анна МИКУЛА
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Решение суда вступило в законную силу.Решение суда вступило в законную силу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Это страшное ДТП случилось 31 августа 2018 года. По вине водителя маршрутка, ехавшая по улице Лукашевича, вылетела на встречную полосу. Там микроавтобус столкнулся с другой машиной, а после от удара его отбросило на третье авто.

В результате происшествия двое пассажиров скончались, еще двое получили тяжкие увечья. Водителя маршрутки уже признали виновным и приговорили к 4,5 года колонии.

У одной из пострадавших диагностировали множественные травмы лица, а также перелом руки со смещением. Из-за того, что омичка была на тот момент беременна, ей нельзя было делать операцию под наркозом, и рука срослась неправильно. Кроме того, ее лицо теперь обезображено шрамами.

– С учетом изложенного суд взыскал с предпринимателя 525 тысяч рублей в качестве компенсацию морального вреда и штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. В части требований истца о признании рубцовых изменений на коже лица неизгладимым обезображиванием суд отказал, так как посчитал, что указанное требование относится к медицинским критериям оценки полученной травмы, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Прокуратура в апелляционном порядке оспорила решение суда в данной части. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с заключением прокуратуры, изменила мотивировочную часть судебного решения, признав рубцовые изменения на коже лица истца неизгладимым обезображиванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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