Стало известно, почему исчезла скульптура влюбленных из сквера Молодоженов

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-18T07:00:15+03:00

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Не успели омичи привыкнуть к новой скульптуре в сквере Молодоженов, как она исчезла. Ее установили 30 августа. И вот на выходных горожане забили тревогу: они обнаружили, что из парка пропала фигура влюбленных. Некоторые даже предположили, что ее украли неизвестные. Однако позже информацию прокомментировали в мэрии.

- Скульптуру временно демонтировала администрация Советского округа для того, чтобы настроить механизм подачи воды. Естественно эксплуатировать фонтан при минусовых температурах не собираются, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Почему проверять систему подачи воды понадобилось в середине ноября и в минусовую погоду, загадка.

ИСТОЧНИК KP.RU