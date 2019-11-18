2019-11-18T03:26:34+03:00
Происшествия

Горевший в Омске магазин тушили сразу 15 пожарных машин

Также на месте работали пять звеньев газодымозащитной службы
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области
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Серьезное ЧП случилось в Омске накануне, 17 ноября, вечером. Там загорелся магазин.

– Сообщение о пожаре по улице 20 лет РККА поступило в 20.22, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – По прибытии на место наблюдалось плотное задымление, площадь пожара составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, людей в здании не было.

Магазин расположен вдалеке от других построек, поэтому угрозы распространения огня не было. Тем не менее пожар успел сильно разгореться и прибывшим на место сотрудникам МЧС пришлось вызывать подмогу.

Сначала на место направили пять машин и 19 пожарных, а также два звена газодымозащитной службы. Позже задействованных людей и технику увеличили до 15 машин, пяти звеньев ГДЗС и 64 человек.

В 22.16 пожар удалось локализовать.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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